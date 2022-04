Art.1: Orlando, 'c'è bisogno di ripiantare una cultura socialista'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Dobbiamo ripiantare in Europa una nuova cultura socialista. E' un'esigenza fondamentale. Io dico incontriamoci e reincontriamoci presto per mettere in discussione un'egemonia di carattere liberale che ha caratterizzato il centrosinistra in Italia. Perchè il tema della battaglia alle ingiustizia che resta sempre centrale".

Così Andrea Orlando al congresso di Articolo Uno.

"Perchè il campo largo è quello dei disoccupati che non vanno votare. E a chi è incazzato non basta parlare di responsabilità, ma che si metta in discussione lo stato delle cose".