Art.1: Speranza, 'missione sinistra ridurre disuguaglianze'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Io continuo ed essere convinto, come ha scritto Norberto Bobbio, che la differenza di fondo tra destra e sinistra sia nella “diade uguaglianza/diseguaglianza”. E che la missione della sinistra sia ridurre le diseguaglianze, la distanza tra una sempre più ridotta élite di fortunati e il resto delle persone.

Nessuno deve restare indietro". Così Roberto Speranza al congresso di Articolo Uno.

"Cosa è la sinistra se non lotta per dare sempre più dignità e valore al lavoro, per promuovere i diritti sociali e i diritti civili, per abbattere qualsiasi forma di discriminazione e razzismo?".