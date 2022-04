Art.1: Speranza, 'proporre progetto alternativo a destra, possiamo batterla'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Oggi è il tempo della sinistra, perché si può riaprire nella società italiana uno spazio politico dove accogliere milioni di elettori, che avevano scelto l’astensionismo o l’espressione di un voto di protesta". Così Roberto Speranza al congresso di Articolo Uno.

"La destra può essere battuta. È il tempo di una sinistra che torni a vincere. Il consenso di chi in questi anni si è allontanato non per convinzione, ma per sconforto, si può riconquistare, e dobbiamo saper vedere e cogliere le opportunità per farlo. È l’Italia dei beni comuni quella che dobbiamo proporre alle prossime elezioni politiche, costruendo un progetto adeguato che sappia essere radicalmente alternativo alla destra".