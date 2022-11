Artcurial Italia compie 10 anni e celebra il design radicale

Milano, 14 nov. (askanews) - Per festeggiare il decimo anniversario di attività, Artcurial in Italia presenta 10 pezzi di design italiano, inclusi nella prossima asta di design in programma per il 30 novembre a Parigi. La direttrice Emilie Volka ha raccontato ad askanews il progetto. Due giornat...

Milano, 14 nov. (askanews) – Per festeggiare il decimo anniversario di attività, Artcurial in Italia presenta 10 pezzi di design italiano, inclusi nella prossima asta di design in programma per il 30 novembre a Parigi. La direttrice Emilie Volka ha raccontato ad askanews il progetto.

Due giornate, dall’11 al 12 novembre 2022, per visitare 10 capolavori firmati dai più celebri designer italiani, come Ettore Sottsass, Gio Ponti, Nanda Vigo, Melchiorre Bega, Gianni Pettena, Gae Aulenti, Ugo La Pietra e Luciano Bertoncini.

Artcurial Italia ha aperto nel 2012 la sua sede di Milano, nella storica Casa Crespi, a pochi passi dal Duomo. Il palazzo rappresenta un esempio unico di residenza nobiliare del 1600. Gli uffici si trovano nelle scuderie della residenza, come l’intera proprietà, completamente restaurate negli anni ’20 dall’architetto Piero Portaluppi.

Artcurial, casa d’aste internazionale con sede a Parigi, è leader nel mercato per diversi settori, in particolare per la vendita di creativi italiani a Parigi, essendo il riferimento internazionale nel Design oltre che un attore chiave nel mercato dei dipinti e disegni antichi.