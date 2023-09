Arte, Aldo Runfola: "The Last wall a terra perché la cultura è finita"

Roma, 15 set. (askanews) – Al Goethe Institut a Roma è arrivata la mostra “The Last Wall” di Aldo Runfola, artista palermitano internazionale, classe 1950, che ora vive e lavora a Berlino. Dal 19 settembre al 15 dicembre sarà possibile vedere alcune delle sue opere più significative, tra cui “The last Wall”, una lunga striscia in pittura spray e serigrafia, realizzata in collaborazione con i writers ticinesi BigTato e MrPlustik:

“The Last Wall è steso orizzontalmente perché a mio modo di vedere esprime un po’ il decadimento culturale dei nostri giorni. La cultura ha finito la sua missione nella società contemporanea”, ha spiegato Runfola.

E poi il lavoro “welcome – goodbye”, due scritte colorate al neon che accolgono i visitatori realizzate nel 2003 per la Galleria Rizzo di Venezia: richiamo alla Vlora, la nave carica di albanesi che giunse nel porto di Bari nel 1991:

“Poi c’erano dei più e dei meno a simboleggiare i vivi e i morti, quelli che riescono a passare e quelli che non riescono. Il suggerimento della mostra complessivamente era che ‘siamo tutti albanesi’, anche i ricchi, quelli che pensano di avere potere, come condizione umana su questa terra”.

Molto noto anche il lavoro “Mi piace – Non mi piace”, sviluppato tra il 1990 e il 2002, che esprime il desiderio di sbarazzarsi della critica, di “farla finita con il giudizio, perché ogni opera d’arte è già critica e giudizio”.