Arte antica e Otto-Novecento: due aste in arrivo per Farsettiarte

Prato, 17 ott. (askanews) – Un’asta di dipinti, disegni e sculture apre la sessione autunnale di Farsettiarte, con opere che vanno da Garofalo a Ubaldo e Gaetano Gandolfi, da Giulio Cesare Procaccini a Ippolito Scarsella detto lo Scarsellino. Stefano Farsetti ce l’ha introdotta: “Quest’anno – ha detto ad askanews – siamo stati fortunati, nel senso che la ricerca delle opere ci ha portato in una collezione molto importante, che viene caratterizzata da un nucleo di pittura bolognese che parte dalla fine del 400, coinvolgendo la cultura ferrarese con un paio di quadri veramente unici nel loro genere.

Si arriva poi nella parte seicentesca con, per esempio, Procaccini, per passare poi anche alla scultura, perché questi collezionisti erano ‘veri collezionisti’.

L’asta di arte antica, con le opere che saranno esposte prima a Milano e poi a Prato, è programmata per il 24 ottobre sempre a Prato. Il giorno successivo si terrà poi un’altra asta, dedicata a Dipinti e sculture del XIX e XX secolo, anch’essa con preview nelle due città. In questo caso la vendita ci è stata presentata da Sonia Farsetti. “Raccoglie – ci ha detto – oltre a un gruppo di opere del primo Novecento, poi via via anche post macchiaioli e anche altre tipologie di opere, sempre legate al mondo tra l’Otto e il Novecento, più ottocentesche ma non solo. Inoltre saranno presentate un importantissimo nucleo di opere del divisionismo e del simbolismo, alcune sono a cavallo tra i due movimenti, ci sono per esempio delle opere di Previati che possono essere interpretate nell’uno o nell’altro modo, ma diciamo che sostanzialmente è gruppo di opere fondamentalmente divisioniste”.

Tra le altre, andranno all’incanto anche opere di Carlo Fornara, di Federico Zandomeneghi e Giovanni Segantini.