Arte, Banksy da Venezia a Milano con il Collettivo Pepper’s Ghost

Milano, 17 mag. (askanews) – Incursione veneziana notturna da parte del collettivo di digital artists Pepper’s Ghost dal Migrant Child di Banksy, per vedere da vicino lo stato sempre più precario della sua opera (una delle sole 3 presenti in Italia), come denuncia l’artista Anderson Tegon.

“Ci siamo accorti che l’opera è lasciata a se stessa, l’intonaco sta venendo meno e vogliamo usare la capacità del digitale di rendere le opere eterne per salvarla”, ha spiegato ad askanews, “C’è la volontà di unire una delle cose più importanti per l’arte, le persone che la guardano e la comprendono, nella nostra volontà c’è quella di portarla in un altro luogo per visibile e trasmetterla a tutti proiettarla per tutti”.

Il luogo è Milano dove, la notte del 19 maggio, sulla facciata della Stazione Centrale verrà proiettata la versione digitale dell’opera in grandissimo formato, portando in qualche modo la questione dei diritti civili e della conservazione dei beni artistici nel cuore dalla città.