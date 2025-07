Arte e alta cucina, una mostra da Cracco con Farsettiarte

Milano, 27 lug. (askanews) – Un dialogo a più livelli tra alta cucina e arte. In Galleria Vittorio Emanuele a Milano il ristorante di Carlo Cracco ospita una mostra progettata insieme alla galleria Farsettiarte, con opere di grandi nomi come Giorgio de Chirico e Filippo de Pisis, Agostino Bonalumi ed Enrico Castellani, insieme ad artisti contemporanei come come Flavio Favelli, Massimo Barzagli e Piero Gemelli.

Il gallerista Leonardo Farsetti ci ha raccontato la genesi del progetto pensato per la Cracco Galleria: “Sono andato a vedere prima il locale e vedendo il locale ho capito che forse era più bello che ci fosse un dialogo tra gli artisti, che fosse interessante far dialogare artisti contemporanei viventi, tra fotografi e artisti bravi, e protagonisti del Novecento già affermati e questa cosa l’abbiamo fatta poi insieme io gli ho portato una serie di opere e insieme a lui, e anche alla moglie Rosa, che è una donna intelligente, abbiamo scelto quale dialogo migliore fosse tra le tra le opere esposte. E questo ha dato la possibilità che la mostra venisse pensata e concepita con degli artisti che avessero un confronto reciproco molto sensato”.

Grandi pittori e fotografi, Metafisica e ricerca sui materiali di scarto: la mostra presenta, a suo modo, una piccola storia dell’arte moderna italiana e, soprattutto, ambisce a portare in spazi diversi e davanti a pubblici diversi le opere degli artisti della galleria.

“Noi – ha aggiunto Farsetti – si cerca anche di sensibilizzare le persone che un po’ meno conoscono questo mondo, che andando a usufruire in un ambiente diverso rispetto alla nostra galleria, riesca a poter percepire cosa vuol dire mettere all’interno di un ristorante quel altro concetto di bello”.

Alla base del progetto anche l’idea di unire eccellenze italiane, attraverso due dei simboli della storica creatività del nostro Paese: la cucina e l’arte.