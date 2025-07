Arte e bullismo a Bari: un episodio inquietante

La realtà che emerge da Bari è inquietante e merita una riflessione profonda. Diciamoci la verità: non possiamo più ignorare il fatto che, mentre le istituzioni si sforzano di promuovere la cultura, gruppi di giovani, etichettati come baby gang, si arrogano il diritto di sabotare eventi artistici. Questo non è solo un episodio isolato, ma un sintomo di un malessere sociale che rischia di crescere come un tumore nel nostro tessuto urbano.

Il fatto: un attacco alla cultura

Recentemente, durante l’esibizione della Breathing Art Company nel Parco degli Aquiloni di Bari, alcuni membri di una baby gang hanno cercato di interrompere lo spettacolo lanciando petardi e avanzando richieste estorsive: “Se volete ballare qui dovete pagare”. Questo non è solo un atto di vandalismo, ma un attacco diretto alla libertà di espressione artistica e alla cultura stessa. La direttrice artistica, Simona De Tullio, ha denunciato non solo la violenza fisica, ma anche la violenza culturale che questo comportamento rappresenta.

La rassegna “Due Bari” è un’iniziativa comunale che mira a valorizzare l’arte e la cultura, eppure si trova a fare i conti con la brutalità di una parte della gioventù che sembra non avere rispetto né per l’arte né per la comunità. Questo episodio non è un caso fortuito, ma un segnale di una crisi più profonda che attraversa le nostre città.

Statistiche e realtà scomode

So che non è popolare dirlo, ma questa non è un’anomalia. Secondo le statistiche, sempre più eventi culturali sono stati interrotti o minacciati da comportamenti violenti da parte di gruppi giovanili. In molte città italiane, il numero di atti di vandalismo durante eventi pubblici è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni. La verità è che la gioventù di oggi, in alcune sue espressioni, sembra più interessata a dominare attraverso la forza piuttosto che a partecipare attivamente alla vita culturale della comunità.

La realtà è meno politically correct: mentre si cerca di promuovere l’arte e la cultura, dobbiamo affrontare il fatto che molti giovani non vedono più valore in queste attività, percependole come estranee o addirittura come opportunità per esercitare il potere attraverso la violenza. E qui c’è un punto cruciale da considerare: cosa stiamo facendo come società per educare e reintegrare questi giovani?

Un’analisi controcorrente

Il re è nudo, e ve lo dico io: non possiamo continuare a fare finta di nulla. La cultura non è solo un bene da preservare, ma un diritto che deve essere garantito a tutti, inclusi i giovani. Tuttavia, è evidente che ci sono barriere invisibili, create da una società che ha fallito nel dare un senso di appartenenza e di valore ai suoi membri più giovani. L’arte dovrebbe essere un catalizzatore di cambiamento, ma quando viene ostacolata, il rischio è che i giovani si allontanino ulteriormente, trovando rifugio in forme di ribellione distruttiva.

Le istituzioni devono prendere atto di questa realtà e adottare misure efficaci per combattere non solo la violenza, ma anche l’ignoranza culturale. Non basta organizzare eventi, bisogna anche educare. E non parlo solo di corsi di danza o teatro, ma di una vera e propria educazione civica che possa infondere nei giovani il rispetto per gli altri e per il patrimonio culturale.

Conclusione: riflessioni necessarie

In conclusione, l’episodio di Bari rappresenta un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. La società deve interrogarsi su come sta affrontando il problema della violenza giovanile e, soprattutto, su come può rinnovare il dialogo con una generazione che sembra sempre più distante. È tempo di riappropriarsi dello spazio pubblico, di renderlo accessibile e sicuro per tutti, senza eccezioni.

Invito tutti a riflettere: che tipo di futuro vogliamo costruire per i nostri giovani? E, soprattutto, che tipo di società vogliamo essere? Non possiamo permettere che la cultura venga messa a tacere dalla violenza; è ora di far sentire la nostra voce e di difendere ciò che di bello e significativo abbiamo da offrire.