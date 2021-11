“Arte in Nuvola”, all’Eur a Roma la Fiera che ospita 120 Gallerie

Roma, 18 nov. (askanews) – La Nuvola apre le porte all’arte moderna e contemporanea: dal 18 al 21 novembre il Roma Convention Center progettato da Massimiliano Fuksas ospita la prima edizione di “Arte in Nuvola”, fiera internazionale con 120 Gallerie espositrici, italiane e straniere. Una festa dell’arte, ideata e diretta da Alessandro Nicosia, che si terrà sempre qui per i prossimi 5 anni, grazie ad un accordo con l’Ente Eur.

Oltre alle Gallerie alla Nuvola si possono ammirare quest’anno progetti speciali, come le installazioni di artisti provenienti da Sud America, Iran, Germania, Inghilterra, Francia, Grecia, fra cui Gregorio Botta, Igor Mitoraj, Jannis Kounellis.

Gli espositori presenti alla Nuvola sono specializzati nel Novecento e nelle tendenze emergenti, con opere che includono pittura, scultura, installazioni, video, performance. Trenta di queste gallerie sono romane. La Fiera è divisa in sezioni: l’arte moderna si sviluppa al piano terra, il contemporaneo al primo livello.

Nove sono gli editori specializzati, con riviste, guide, libri d’arte che completano la visione del panorama culturale attuale.

Quest’anno anche Doriana e Massimiliano Fuksas espongono alla Nuvola: i visitatori potranno vedere una raccolta di disegni originali e di alcuni dei numerosi modelli prodotti per la realizzazione del progetto, tra cui un grande plastico semitrasparente.

Numerosi gli incontri previsti in questi giorni, su temi come “L’arte a Roma: un affare pubblico e privato” e Arte e comunicazione: new media, social media ed editoria”.