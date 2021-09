Arte, tradizione, passione: la Sicilia in un bicchiere (anzi due)

Milano, 8 set. (askanews) – Tra le meraviglie della Sicilia c è sicuramente l arte che di questa terra si nutre. I decori dei carretti siciliani o le maioliche sono alcune delle sue espressioni artistiche più conosciute al mondo. E Tommaso Provenzano e Magda Masano di queste due arti sono alcuni degli interpreti: nel primo caso le storie e i colori del carretto siciliano sono filologicamente ricreati, nel secondo le tradizionali maioliche locali vengono reinterpretate in chiave contemporanea.

“Questa è una passione che nasce dalla tradizione storica della nostra terra, già vista con le storie dei pupi siciliani e fatta dai cantastorie con l’opera dei pupi. Poi questa passione – spiega Provenzano – da bambino mi ha travolto e mi ha preso a braccio vedendo tutto quello che coinvolge la cultura del carretto, i colori della nostra terra”.

“La mia passione per le maioliche siciliane – racconta invece Masano – nasce ovviamente dall’essere super affezionata al mio territorio e a tutte le forme d’arte che in esso si esprimono che quindi sono pressoché infinite.

Le decorazioni delle maioliche siciliane sono veramente tutto un universo di ghirigori, di colori, di fiori ed è veramente un alfabeto con formulare delle nuove frasi e delle nuove parole”.

Birra Messina Cristalli di sale, che di questa terra è figlia, li ha scelti per raccontare lungo tutto lo Stivale le tradizioni e le storie di quest’isola. Provenzano e Masano, infatti, hanno studiato e sviluppato i decori di due bicchieri in edizione limitata che richiamano rispettivamente l’artigianato dei carretti e l’antica arte delle ceramiche.

“Nel bicchiere della birra Messina si vede proprio il simbolo delle ruote del carretto siciliano – spiega Provenzano – in queste figure geometriche si vede l’esperienza della pittura del carretto siciliano. C’è proprio la Sicilia integrata nel bicchiere con la decorazione stessa”. “Con birra Messina ho fatto tutto un lavoro di sintesi delle maioliche, delle ceramiche siciliane – aggiunge Masano – che ovviamente ha le radici già nel mio di lavoro che è portare quel tocco di contemporaneità e di sintesi a quello che è il mondo della ceramica”.

I due bicchieri, tributo agli artisti siciliani, saranno in omaggio per chi, entro il 31 ottobre, acquisterà le birre della famiglia Birra Messina per almeno 7 euro in un unico scontrino. Ogni partecipante potrà richiederli collegandosi al sito dedicato all iniziativa entro cinque giorni dall acquisto.