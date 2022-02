Arte: un trittico di Bacon all'asta da Christie's, stima di 55 milioni di sterline

Londra, 11 feb. – (Adnkronos) – Il monumentale dipinto "Trittico 1986-7" di Francis Bacon (1909-1992) andrà all'asta per la prima volta con una stima tra 35 e 55 milioni di sterline. Il capolavoro sarà offerto durante la vendita del 1° marzo da Christie's a Londra e arriva sul mercato in concomitanza con la grande mostra in corso alla Royal Academy of Arts della capitale inglese dal titolo "Francis Bacon: Man and Beast".

Attraverso tre tele monumentali, il suo formato più raro e celebrato, intreccia immagini tratte dagli annali della storia del Novecento con una visione struggente e retrospettiva della propria vita e della propria arte. L'opera ripercorrere, infatti, la biografia dell'artista attraverso alcuni eventi storici del XX secolo. Nel primo pannello l'uomo con il cappello è il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson che lascia i negoziati del Trattato di Versailles nel 1919, mentre il pannello di destra è ispirato a una fotografia dello studio di Leon Trotsky dopo che fu assassinato nel 1940.

Il pannello centrale dell’opera raffigura John Edwards, partner di Bacon dagli anni '70 fino alla morte dell'artista.

"Il trittico è una straordinaria meditazione sul passare del tempo e una rapsodia sulla solitudine della condizione umana", ha sottolineato un portavoce di Christie's annunciando l'asta.