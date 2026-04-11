Artemis II torna sulla Terra, l'ammaraggio al largo di San Diego

San Diego, 11 apr. (askanews) – Successo per la missione Artemis II: gli astronauti che hanno orbitato attorno alla Luna sono rientrati sulla Terra: nelle immagini della Nasa il momento dell’ammaraggio della capsula Orion, con a bordo quattro astronauti, nell’Oceano Pacifico, al largo della costa di San Diego. Il rientro è avvenuto attorno alle 2 di notte ora italiana.Si vede anche l’uscita degli astronauti dalla capsula, accolta da applausi della folla intervenuta per assistere al loro ritorno a casa dopo la storica missione di dieci giorni che li ha portati a oltre 406mila chilometri dalla Terra.A bordo Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen.

Le squadre di recupero sono subito entrate in azione per assistere l’equipaggio.