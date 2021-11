"Articoliamo" a Parma per il benessere delle persone con emofilia

Articoliamo arriva a Parma, undicesima tappa della campagna che ha l’obiettivo di favorire il benessere articolare delle persone affette da emofilia, malattia rara che in Italia colpisce oltre 5 mila persone. La terapia di profilassi resta l’unica per mantenere in buone condizioni l’apparato muscolo-scheletrico. L’esperienza di centri specialistici come il Centro Hub Emofilia di Parma hanno dimostrato l’importanza dell’approccio multidisciplinare, che oggi la comunità scientifica considera strategico.