In questo articolo daremo alcune informazioni e curiosità sugli Articolo 31, il gruppo rap icona degli anni ’90 formato da J-Ax e DJ Jad.

I due parteciperanno alla 23esima edizione di Sanremo. Famosi per brani quali Ohi Maria e Domani, il ritorno degli Articolo 31 è una vera e propria operazione nostalgia dal successo garantito. Le due leggende del rap italiano unirono le loro forze nel lontano 1990, quando il loro genere musicale era ancora molto underground in Italia. Da allora ne è passata di acqua, cosi come di successi, sotto i ponti. Canzoni come Tranqy funky, L’italiano medio e Senza dubbio fanno parte dell’immaginario dei giovani che hanno vissuto la seconda metà degli anni ’90 e la prima parte degli anni ‘2000.

Vogliamo poi parlare dei numerosi album dei due artisti? Un repertorio di tutto rispetto quello di Alessandro e Vito: Così com’è, Nessuno, Strade di città, Messa di Vespiri e tanti altri. Forse non tutti sanno che gli Articolo 31 hanno avuto un’esperienza anche in campo cinematografico. Senza Filtro è un film del 2001 che racconta la città di Milano degli anni ’90, diretto da Mimmo Raimondi. J-Ax e DJ Jad interpretano qui i protagonisti.

Articolo 31: i due amici ritrovati

Alessandro Aleotti (50 anni) e Vito Luca Perrini (56) si riuniscono con in mente un obiettivo oneroso e prestigioso: la vittoria a Sanremo 2023. Alessandro (J-Ax) è nato a Milano il 5 agosto 1972. Dal 2007 è sposato con la modella statunitense Elaina Coker. I due hanno un bambino, nato nel 2017. Vito (DJ Jad) è nato invece a Bollate (Monza e Brianza) il 27 dicembre 1966. Come informa Trend Online, l’artista è sposato dal 2006 con Giusy Anna Santoro, da cui ha avuto una figlia.

Non solo Sanremo: J-Ax e DJ Jad al lavoro su un nuovo album

A far tremare di gioia i fan non è solo il ritorno degli Articolo 31 in una cornice come quella del teatro Ariston, ma anche la news di un nuovo album in produzione. Secondo quanto reso noto da J-Ax sui social, questo lavoro andrà a costituire un nuovo inizio per i due rapper, divenuti un simbolo della cultura pop anni ’90 Made in Italy.