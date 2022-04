Articolo 31, la reunion di J-Ax e DJ Jad in “Troppo Sbattimento”

Roma, 6 apr. (askanews) – Si intitola “Troppo sbattimento” (per Je, Just Entertainment), il nuovo singolo che vede J-Ax e Dj Jad – fondatori dello storico gruppo Articolo 31 – e Wlady, già produttore della hit multiplatino Maria Salvador, riuniti insieme in questo nuovo brano nel quale figura anche la presenza di Pedar.

Un team d’assalto per una traccia dai toni estivi, dal beat fresco e attuale ma con un pizzico di “old school” che riporta alla memoria quel sound decisamente caro a tutto l’immenso pubblico degli ex Articolo 31, forti di una reunion pre-pandemia che li ha visti riempire le piazze di tutta Italia con più di venti date tutte sold out.