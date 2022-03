Artigiano in Fiera presenta 'Vivere la casa', nuovo salone dedicato ai nuovi stili dell’abitare

Roma, 31 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Artigiano in Fiera presenta 'Vivere la Casa', al debutto nel corso della prossima edizione della manifestazione in programma dal 3 all’11 dicembre 2022 a Fieramilano (Rho), ad ingresso gratuito. Il salone tematico, all’interno della più grande kermesse dedicata alle arti e ai mestieri, punterà sulle soluzioni migliori per il nuovo concetto di casa, emerso in tutta la sua evidenza negli ultimi due anni.

Secondo l’ultimo 'Life at Home Report', la più grande ricerca internazionale in fatto di abitare svolta in 37 Paesi del mondo, non c’è dubbio che il focolare domestico sia tornato ad essere il centro delle nostre vite. Le abitazioni hanno riconquistato una piena centralità, dove gli ambienti hanno assunto nuove forme e significati adattandosi alle diverse esigenze del quotidiano. In particolare, l'attività di lavoro ha assunto una nuova rilevanza nella vita in casa, portandoci a riconsiderare gli spazi anche in un'ottica di 'homeworking' in stanze prima non concepite per questo scopo.

Ne scaturiscono ormai tre modelli in grado di traghettare il pubblico verso l’interpretazione della casa quale luogo dove esprimersi al meglio, soddisfare i bisogni anche emozionali e dare spazio ad interessi e passioni. Il primo è il Multipurpose home, secondo cui la casa del futuro dovrà prevedere spazi multifunzionali e fluidi per rispondere alle esigenze dei loro abitanti e ad una nuova routine quotidiana. Il secondo modello è l’Healthy home, che mette al centro il rapporto tra l'esterno e l'interno, dando priorità all'impatto benefico della luce e della natura sul nostro equilibrio psicofisico.

Infine, la Local home, vista come luogo di connessione con gli altri, con un accesso più semplice ed immediato alla rete di servizi.

Il focus di 'Vivere la Casa' sarà dunque incentrato sulla casa quale spazio della famiglia, ma anche del lavoro, secondo le esigenze di adattamento degli spazi abitativi. 'Artigiano in Fiera' offrirà ai visitatori una panoramica completa in fatto di arredamenti, design, risparmio energetico, domotica, sistemi di depurazione e sanificazione, verde, rivestimenti e soluzioni per la sicurezza domestica.

"Oggi la casa è il luogo del vivere che va ben oltre l’idea di involucro fisico", spiega il presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta. "La casa non è più solo un semplice contenitore ma è ormai un contesto multifunzionale in cui svolgere tutte le attività quotidiane. A questo concetto di casa, sempre più centro della nostra vita, sarà dedicata la nostra proposta all’interno della prossima edizione di Artigiano in Fiera", conclude Intiglietta. Per tutte le informazioni e .