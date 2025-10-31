Artissima, Eastcontemporary: momento per incontrare il mondo

Torino, 31 ott. (askanews) – “Qui incontro curatori, collezionisti, non solo italiani, ma soprattutto internazionali, proprio da tutte le parti del mondo. Ogni anno diverse persone, ma anche ogni anno la stessa comunità di collezionisti e curatori che tornano. E per me questo è importante perché magari non riesco a vederli dall’altra parte, ma qui ci incontriamo ogni anno.

Inoltre Torino è una città interessante con tutte le istituzioni e infatti è un momento speciale perché oltre a fare la fiera sto curando una mostra in collaborazione con l’associazione Barriera che è stata fondata dai collezionisti locali e lì abbiamo creato una mostra collettiva che un po’ raccoglie e racconta tutta ricerca che ho cercato di portare in Italia. La ricerca è molto specifica perché mi concentro soprattutto sull’Europa centrale dell’Es e sulle ricerche artistiche che provengono da diverse regioni che hanno un qualche passato post-sovietico”. Lo ha detto ad askanews Agnieszka Fafarek, fondatrice e direttrice della galleria Eastcontemporary di Milano, commentando il senso della partecipazione ad Artissima 2025.