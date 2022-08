Un uomo di 63 anni è morto in seguito ad uno scontro tra auto. L'incidente è avvenuto ad Arzachena, in Sardegna, dove la vittima del sinistro era in v

Una vacanza si è trasformata in tragedia ad Arzachena, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Non sono ancora note le cause del sinistro e sono in corso le indagini.

Arzachena, scontro tra auto: morto un 63enne

La vittima, come si apprende dall’Ansa, si chiamava Andrea Di Florio ed aveva 63 anni. L’uomo è di Nocera Inferiore ed era in vacanza in Sardegna con famiglia ed amici. La vettura contro cui si è schiantato il 63enne era guidata invece da una giovane 21enne. In macchina con Di Florio vi erano anche la figlia e una coppia di amici del Bresciano, per la precisione di Desenzano del Garda.

Il bilancio dell’incidente, i soccorsi e le indagini

Il 63enne era alla guida di un suv Mercedes mentre la 21enne era alla guida di una Fiat Punto. Non è chiara la dinamica dell’incidente ma il bilancio al momento è di un morto e tre feriti lievi. Gli infortunati sono la 21enne, la figlia della vittima ed uno degli amici a bordo della Mercedes. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ed in vigili del fuoco. La polizia stradale di Olbia sta indagando sulle casue del sinistro.