Asacert stima le opere d'arte dei Musei Civici di Venezia

Roma, 17 lug. (askanews) – ASACERT ha eseguito la stima per la “Fondazione Musei Civici di

Venezia”, di oltre 500 opere, determinandone il Valore di Mercato a fini assicurativi. I valutatori di Asacert hanno esaminato e fotografato ogni opera e hanno provveduto a svolgere una verifica

dei vari dipinti/oggetti d’arte per assegnare a ciascuno un congruo valore di mercato.

Per la stima si è tenuto conto di elementi come: la qualità (poiché non tutte le opere di un artista sono di pari livello), le dimensioni (in genere le opere grandi valgono più di quelle piccole, salvo eccezioni), la datazione (gli artisti hanno

periodi migliori e peggiori), lo stile (ovvero se l’opera è stata particolarmente impegnativa per l’artista e ne esprime al meglio la poetica), il livello di conservazione (cioè se un’opera è

stata tenuta in ambiente salubre oppure no), le recensioni (cioè del successo critico dell’opera, delle mostre a cui ha partecipato), il riscontro del pubblico, della pubblicazione e catalogazione dell’opera oltre che dell’indice di interesse del

Mercato Artistico. Si è tenuto conto, inoltre, della qualità e frequenza dell’attività espositiva e delle notizie biografiche e critiche d’arte oltre, ovviamente, all’analisi del bene in oggetto, considerato nelle sue specificità tipologiche e

artistiche. È stato redatto un fascicolo analitico, in cui sono stati riportati e rappresentati i risultati del lavoro con descrizione, valore e immagine dell’opera presa in esame. Le linee guida che hanno ispirato la raccolta di opere d’arte del

MUVE, composta da un patrimonio artistico di rilevante valore commerciale, si sono basate su di un approccio principalmente comparativo.

I Musei Civici Veneziani riuniscono i principali musei di Venezia e si propongono come monumento globale dell’identità veneziana

con le sue 11 sedi, 5 biblioteche, e più 200.000 opere d’arte e 200.000 libri. Oltre 2 milioni sono i visitatori che ne apprezzano le opere ospitate e che fanno del MUVE uno dei maggiori musei italiani. Asacert, con la propria divisione di

ingegneria assicurativa, costituita dai migliori tecnici specializzati è in grado di offre ai propri clienti un servizio di valutazione e stima ai fini assicurativi imparziale e, requisito essenziale, riconosciuto dalle compagnie di assicurazione.

Asacert, con la propria divisione di ingegneria assicurativa, effettua stime patrimoniali e assicurative, operando attraverso professionisti di parte terza e indipendente, specializzati nei diversi ambiti di competenza, per un servizio di valutazione e stima e, requisito essenziale, riconosciuto dalle compagnie di assicurazione.