Ascanio Pacelli innamorato della figlia Matilda: la foto social fa impazzire i fan.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti sono una coppia da quasi 20 anni. Ai tempi della loro conoscenza al Grande Fratello in molti non avrebbero scommesso sulla durata del rapporto. Eppure, ad oggi sono felici come non mai, insieme ai due bellissimi figli Matilda e Tancredi.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti: 18 anni di amore

Era il 2004, quando due giovanissimi Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti si incontravano per la prima volta nella casa del Grande Fratello. Anche se non hanno vinto il reality, visto che ha trionfato Serena Garitta, i due hanno trovato l’amore. Usciti dal programma, sono subito andati a convivere. Poco dopo si sono sposati e hanno accolto in famiglia i due figli. La prima a venire alla luce è stata Matilda, poi è stato il turno di Tancredi.

Nel frattempo, Ascanio e Katia hanno vissuto una profonda crisi, ma sono riusciti a superarla alla grande.

I figli di Ascanio e Katia

Insieme da ben 18 anni, Ascanio e Katia sono lontani dal mondo dello spettacolo. La Pedrotti lavora sui social: “Mi occupo di moda, accessori, gioielli, tisane, integratori, candele, bellezza, cura del corpo“. Pacelli, invece, si occupa di golf: “Da 10 anni sono general manager del campo da golf Terre dei consoli e adesso anche consigliere della Federazione Italiana Golf“.

In tutto ciò, si occupano anche dei figli. Matilda, anche se ha solo 14 anni, è una donna: somiglia tantissimo ai suoi genitori ed è bella come il sole. “Ho lasciato milf Katia per la mia nuova fidanzata“, scrive Ascanio su Instagram a didascalia di una foto che lo ritrae con la figlia. Tancredi, invece, è ancora piccolino: ha 8 anni e anche lui è stupendo come mamma e papà.

La vita di Ascanio e Katia

Oggi Ascanio e Katia vivono in una villa alle porte di Roma con la figlia Matilda e il figlio Tancredi. Dopo la crisi vissuta anni fa, si amano ancora di più. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Pedrotti ha dichiarato:

“Non c’è una pillola magica. Se guardo mio marito mi piace come il primo giorno. Sento ancora le farfalle nello stomaco, mi piacciono anche i suoi difetti. Il mio consiglio è di non trascurarsi mai, per sé ma anche per la persona che si ha accanto. Facciamo tante cose insieme come guardare serie tv o viaggiare”.

Ascanio, dal canto suo, ha ammesso: