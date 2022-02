Ascoli Piceno, Emma muore improvvisamente a 2 anni: probabile leucemia fulminante

Aveva solo una febbre alta, ma i genitori sono corsi comunque al pronto soccorso. Così muore improvvisamente Emma, una bambina di 2 anni.

Giovedì 17 febbraio 2022, ad bambina di nome Emma Di Carlantonio, inizia ad aumentare la temperatura corporea. Sembrava inizialmente una normale febbre, ma con le ore tendeva ad aumentare sempre di più nonostante i farmaci. La corsa in ospedale è stata inutile per salvare la vita di Emma, deceduta a soli 2 anni.

Emma muore improvvisamente a 2 anni

In un primo momento, i genitori di Emma, da San Benedetto del Tronto, comune in provincia di Ascoli Piceno dove sono residenti, avevano deciso di portare la piccola all’ospedale di Civitanova. Una volta giunti in pronto soccorso, i medici si sono subito accorti dalle prime analisi della gravità della situazione ed hanno disposto il trasferimento presso una struttura più importante, ossia il nosocomio Salesi di Ancona.

La corsa ad Ancona

Una volta giunta nel capoluogo marchigiano, i medici non hanno perso un secondo. Durante la lotta contro il tempo e tra la vita e la morte, la piccola Emma è stata addirittura intubata, in quanto le condizioni in cui riversava erano gravissime. Tutto questo però non è servito a nulla. Emma Di Carlantonio è deceduta poche ore dopo il suo arrivo in ospedale, la notte tra il 17 e il 18 febbraio 2022.

Una semplice febbre che in poche ore è le è stata fatale. Ma dietro la febbre c’è altro. I medici sospettano che la causa della morte possa essere stata una leucemia fulminante.

Il ricordo della madre

Intanto, da Ancona a San Benedetto del Tronto la notizia è arrivata in un attimo. La comunità non riesce a credere a ciò che è accaduto e, insieme alla famiglia di Emma, è rimasta sotto choc. Numerosi i messaggi sui social che ricordano con un pensiero la piccola volata via troppo presto.

Struggente è invece il ricordo della madre. Fanpage riporta le parole scritte dalla donna: “Amore mio grande te ne sei andata, spero di essere stata una mamma brava, giocherellona e pazza come lo eri tu. Ti amo vita mia, sole mio, come faccio adesso senza di te. La tua mamma per sempre”.