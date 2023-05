Violentissimo frontale tra due vetture in provincia di Ascoli Piceno ed esito terribile per quell’incidente mortale tra due auto: è deceduto un 87enne ed un’altra persona è risultata ferita. Da quanto si apprende sui media delle Marche che stanno dando la notizia il grave sinistro è avvenuto lungo la strada Mezzina all’altezza dell’abitato di Offida. Ma cosa è successo di preciso?

Incidente mortale: deceduto un 87enne

Le testate spiegano che nella mattinata di oggi, 22 maggio, si è verificato un incidente stradale fa sulla strada Mezzina all’altezza dell’abitato di Offida in cui purtroppo è morto un 87enne. Si apprende anche che un’altra persona è rimasta ferita dopo l’impatto e che lo sarebbe in maniera grave. In ordine alla dinamica del sinistro pare che due automobili si siano scontrate frontalmente. Dopo lo schianto sul posto sono giunti a razzo gli operatori sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le prime cure.

L’arrivo dei soccorritori e dell’elicottero

Ad inviati la centrale operativa allertata da altri automobilisti. E purtroppo si apprende che sono stati vani i soccorsi per uno dei due conducenti. L’altro ferito era in gravi condizioni ed è stato portato in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona. Per i rilievi hanno operato carabinieri e polizia locale.