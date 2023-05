Cleto Bucci è morto nella notte a soli 49 anni: a portarselo via un malore improvviso. Era noto per la sua somiglianza con Alessandro Gassmann.

Cleto Bucci, postino residente ad Ascoli Piceno, è morto nella notte a causa di un probabile arresto cardiocircolatorio. Disposta l’autopsia da parte del magistrato di turno, per chiarire le reali cause del decesso. Il 49enne lascia un figlio e una compagna.

Morto il postino Cleto Bucci: la somiglianza con Alessandro Gassmann

Come informa Leggo, Cleto Bucci era soprannominato Gassmann per la sua somiglianza con l’attore Alessandro Gassmann, figlio del grande Vittorio. La notizia della morte del 49enne ha sconvolto non solo i suoi parenti, ma tutti coloro che conoscevano l’uomo. Di professione postino, Cleto era un amante della squadra dell’Ascoli. Da quel che è stato reso noto finora, Bucci è stato colto da un malore improvviso ed in seguito è caduto a terra. Ad accorgersi del rumore provocato dalla caduta è stata la compagna dell’uomo che lo ha trovato a terra esanime.

L’intervento del 118

Il Corriere Adriatico riporta di come i sanitari del 118 si siano precipitati sul luogo, tentando di salvare la vita a Cleto, ma tutti i tentativi sono stati vani. Il medico non ha potuto fare altro che constatare la morte del 49enne. Dal Resto del Carlino si viene a sapere come la salma sia stata prelevata dalla casa Funeraria Damiani per trasferirla all’Ospedale Mazzoni.