L'ex giocatore del Porta Romana Simone Eleuteri è morto all'età di 31 anni: tantissimi i messaggi di cordoglio giunti dalla sua città.

Ascoli è in lutto per la scomparsa di Simone Eleuteri, ex calciatore del Porta Romana morto all’età di 31 anni. Da qualche tempo stava lottando contro una grave malattia e negli ultimi giorni si trovava ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Parma.