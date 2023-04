‘Ascolta e vedrai’, online l’episodio sull’infiammazione dell’occhio

(Adnkronos)() - L’infiammazione, o flogosi, è un aspetto presente in moltissime patologie, anche in quelle oculari, argomento della seconda puntata di 'Ascolta e vedrai', il podcast de L'Oculista Italiano, realizzato in collaborazione con Adnkronos, per promuovere e soste...

L’infiammazione, o flogosi, è un aspetto presente in moltissime patologie, anche in quelle oculari, argomento della seconda puntata di 'Ascolta e vedrai', il podcast de L'Oculista Italiano, realizzato in collaborazione con Adnkronos, per promuovere e sostenere il benessere della vista, per imparare a conoscere e proteggere i nostri occhi.

Nei pochi minuti del podcast, in un dialogo semplice e diretto, si possono avere una serie di informazioni per riconoscere i sintomi principali – bruciore e lacrimazione, fastidio alla luce (fotofobia), oltre alla sensazione di avere della sabbia negli occhi – e ricevere i consigli per risolvere il problema, evitando che posa diventare cronico, rischio non proprio così remoto.

Alcune infiammazioni dell’occhio sono dovute a fattori infettivi, come le congiuntiviti, oppure si manifestano dopo un intervento di chirurgia tipo quello della cataratta, per esempio. Altre condizioni di flogosi sono invece dovute a malattie sistemiche, dal diabete alle patologie reumatiche.

Per trattare questi disturbi comuni, purtroppo, spesso si perde tempo prezioso cercando risposte sul web, invece di rivolgersi al medico che ha a disposizione soluzioni efficaci e innovative. Come rivelano recenti studi, per esempio, la somministrazione dei farmaci oftalmici in formulazione gel risulta essere particolarmente efficace nel risolvere il problema perchè i principi attivi vengono trattenuti più a lungo sulla superficie dell’occhio. Ci sono inoltre formulazioni meglio tollerate perchè, non avendo conservanti, favoriscono l’integrità della superficie dell’occhio e, di fatto, la guarigione.

La congiuntivite, ad esempio, oggi si può curare con particolari combinazioni di antibiotici e farmaci steroidei indicate per il controllo della flogosi oculare dopo un intervento di cataratta.

Anche per l’infiammazione il tempo fa la differenza: può essere gestita al meglio nelle fasi iniziali di tutte le patologie, per questo è importante fare periodicamente degli screening, specie se si soffre di malattie croniche, ed avere così una diagnosi precoce, un rapido trattamento e la soluzione del problema. Tutto a vantaggio della salute: ci sono dati solidi sul fatto che la qualità della vita dipenda anche dal benessere degli occhi.

Un motivo in più per non perdersi la nuova puntata di 'Ascolta e vedrai' il podcast dell'Oculista Italiano presente nelle piattaforme – Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Spreaker – e su , dove si possono trovare anche altri approfondimenti e aggiornamenti. Il prossimo episodio sarà dedicato all’occhio secco.