Ascolti 14 aprile, partenza positiva per "Il Patriarca" (19,2%). Non decolla "Ci vuole un fiore" (13,5%)

Ascolti 14 aprile, partenza positiva per "Il Patriarca" (19,2%). Non decolla ...

Ascolti 14 aprile, partenza positiva per "Il Patriarca" (19,2%). Non decolla ...

Ascolti 14 aprile, partenza positiva per "Il Patriarca" (19,2%). Non decolla ...

Partenza tiepida per Ci vuole un fiore, condotto da Francesco Gabbani. È "Il Patriarca" il programma più visto d'Italia.

Nuovo successo in prima serata per Canale 5. La prima puntata de “Il Patriarca”, ha raccolto l’attenzione di 3.216.000 spettatori , centrando uno share del 19.2%. Non ha decollato invece “Ci vuole un fiore” di Francesco Gabbani che è stato visto da 2.223.000 spettatori con il 13.5% di share.

Ascolti 14 aprile, i risultati della fascia serale

Per ciò che riguarda gli altri programmi che appartengono a questa fascia, segnaliamo che Quarto Grado ha ottenuto una nuova conferma centrando uno share dell’8,1% e raggiungendo 1.185.000 spettatori. Ha tenuto bene Rai 2 con Rocco Schiavone 5 che è stato visto da 1.638.000 spettatori con l’8.8% di share. Risultati simili per Bloodshot su Italia 1 (990.000 spettatori e 5.4% share) e Propaganda Live (743.000 spettatori e 5.3% di share), mentre Fratelli di Crozza ha interessato 1.083.000 spettatori con il 5,6%. Chiudono “Lui mi parla ancora” su Rai 3 con 554.000 spettatori che ha centrato il 2,9% di share e 4 Ristoranti su Tv 8 con 468.000 spettatori ed uno share pari al 2,8%.