Ascolti 25 marzo, Amici si impone con il 28,2% di share. Non decolla "Il Cantante Mascherato"

Anche in questo sabato 25 marzo Canale 5 ha vinto la sfida contro Rai 1. "Il Cantante Mascherato" si limita a inseguire.

Ottime notizie per Maria De Filippi e il suo talent show “Amici”. Il programma targato Canale 5 ha fatto il pieno di ascolti conquistando un pubblico di 4.008.000 spettatori, ottenendo uno share del 28.2%. È in calo invece Milly Carlucci. Il Cantante Mascherato è stato visto da 2.068.000 con il 17,2% di share.

Ascolti 25 marzo, i risultati degli altri programmi della fascia serale

Per ciò che riguarda gli altri programmi della fascia serale, segnaliamo che Rai 2 ha tenuto bene con le due serie televisive F.B.I. (1.007.000 spettatori e 5.4% share) e F.B.I. International (774.000 spettatori e 4.6%). Segue Rai 3 con Sapiens – Un solo pianeta (747.000 spettatori e 4.9% di share), mentre Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald è stato visto da 693.000 spettatori ottenendo lo share del 4,3%. Risultati simili per Pulp Fiction su Rete 4 ( 430.000 spettatori e 3% di share), Fuga da Alcatraz su La7 (457.000 spettatori e 2,7% di share) e la partita di qualificazione degli Europei del 2024 Spagna – Norvegia (417.000 spettatori e 2.3% di share). Chiude Cash or Trash sul Nove – Speciale Prime Time (242.000 spettatori e 1.5% di share).