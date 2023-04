Ascolti 8 aprile, Amici cresce (27.1%). Il Cantante Mascherato perde ancora colpi (15,5%)

Ascolti 8 aprile, Amici cresce (27.1%). Il Cantante Mascherato perde ancora c...

Milly Carlucci non riesce purtoppo a reggere il confronto con Maria De Filippi. Il Cantante Mascherato è sceso sotto i due milioni di spettatori.

Per Milly Carlucci & co non c’è stato nulla da fare nella serata di sabato 8 aprile. Il Cantante Mascherato ha perso ogni confronto, ottenendo un 15.5% di share e raccogliendo davanti al piccolo schermo “appena” 1.804.000 spettatori. Maria De Filippi e il suo “Amici” continuano invece a crescere ancora. Il talent targato Canale 5 si avvicina sempre più a doppiare il programma della rete ammiraglia, centrando il 27.1% di share e interessando un pubblico di 3.847.000 spettatori.

Ricordiamo che nella settimana precedente (sabato 1 aprile), il Cantante Mascherato aveva chiuso la serata con il 16.8% di share e una presenza di 2.025.000 spettatori. Da segnalare il lieve “passo in avanti” di Maria De Filippi: la terza puntata di Amici era stata vista da 3.831.000 spettatori chiudendo con il 26,2% di share.

Ascolti tv 8 aprile, i risultati della fascia serale

Per ciò che riguarda gli altri programmi della fascia serale segnaliamo che Le cose che non ti ho detto su Rai 3 ha intrattenuto 889.000 spettatori centrando uno share pari al 5.2%. Ha tenuto bene anche Rai 2 con F.B.I. (862.000 spettatori e 4.9% di share) e F.B.I. International (898.000 spettatori e 5.2% di share). Segue il Re dei Re su Rete 4 che ha raccolto davanti al televisore una presenza media di 677.000 spettatori con il 4,8% di share, mentre Jurassic Park su Italia 1 è stato scelto da 686.000 spettatori con il 4,3% di share. Chiudono Eden – Un pianeta da salvare su La7 (498.000 spettatori e 3.4% di share), 4Hotel su Tv8 ( 345.000 spettatori e 2% di share) e La passione di Cristo sul Nove (253.000 spettatori e 1.6% di share).

I programmi della fascia Access Prime Time

Rai 1 ha tuttavia ottenuto, come di consueto buoni risultati in questa fascia. I Soliti Ignoti – Il Ritorno è stato visto da 3.727.000 spettatori con uno share pari al 21.3%, seguito dal tg satirico di Canale 5, Striscia La Notizia che ha interessato 3.499.000 spettatori con il 20% di share. Il Meglio di Generazione Bellezza su Rai 3 ha raccolto davanti al video 811.000 spettatori con 4.7% di share, mentre In Onda su La7 ha interessato 752.000 spettatori, ottenendo uno share pari al 4.3%. Controcorrente su Rete 4 è stato visto invece da 644.000 spettatori nella prima parte (3,8% share) e da 518.000 spettatori (2.9% share), nella seconda. Chiudono 4Ristoranti su Tv8 ( 435.000 spettatori e 2.5% share) e I Migliori Fratelli di Crozza sul Nove (245.000 spettatori e 1.5% share).