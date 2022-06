Ascolti sabato 18 giugno: vince la replica di Tu si que Vales

Gli ascolti della prima serata di sabato 18 giugno svelano la vittoria della replica di Tu si sue Vales, in onda su Canale 5.

Una vittoria importante, soprattutto per il fatto che queste puntate erano già state trasmesse nel 2021. La replica di Tu si que Vales, in onda dalle 21.30 su Canale 5, ha conquistato 1.721.000 spettatori, per uno share del 16.2%. Nella classifica dello share, a seguire, Danza con Me, in replica su Rai1, che ha conquistato 1.261.000 spettatori, per uno share del 9.9%.

Gli ascolti della prima serata di sabato 18 giugno

Morte in Normandia, andato in onda su Rai2, è stato seguito da 1.277.000 spettatori, per uno share del 9.4%. Sapiens – Un solo pianeta, in onda su Rai3, ha raccolto 661.000 spettatori, per uno share del 5%. Italia 1 ha mandato in onda Transformers, che è stato seguito da 642.000 spettatori, per uno share del 5.3%. Il Ragazzo di Campagna, su Rete 4, è stato scelto da 880.000 spettatori, per uno share del 6.6%.

Al Vertice della Tensione, su La7, ha registrato 478.000 spettatori, con uno share del 3.6%. Hancock, su Tv8, ha raccolto 359.000 spettatori, con il 2.6% di share. L’Assassinio di Melania Rea, sul Nove, è stato seguito da 369.000 spettatori, per uno share del 2.7%.