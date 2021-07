Ascolti su Rai 1 di domenica 11 luglio 2021: il tifo dell’Italia per la Nazionale

Quanti connazionali hanno seguto l'attesissima finale tra Italia e Inghilterra negli Europei 2020? Gli ascolti su Rai 1 della domenica dei Campioni

La serata di domenica 11 luglio 2021, come tutti sanno, ha visto l’attesissima finale degli Europei 2020 tra Italia e Inghilterra. Preceduta da un prepartita su Rai 1, la prima rete della tv di Stato ha conquistato oltre 18 milioni di spettatori, pari al 73,7 per cento di share.

Sui canali Sky l’evento sportivo ha raccolto altri due milioni e quattrocentomila spettatori, con il 9,4 per cento di share.

Intanto su Canale 5 Vittoria e Abdul ha tenuto davanti allo schermo 388.000 spettatori, pari all’1,6 percento di share.

Su Rai 2, invece, il film Amore, Cucina e Curry ha catturato l’attenzione di 360.000 spettatori. Su Italia 1 La fidanzata di papà ha intrattenuto 233.000 telespettatori, mentre su Rai 3 I segreti di Osage County ha raccolto 237.000 spettatori.

Agli inglesi non è passato neanche per l’anticamera del cervello che forse, ma dico forse, non sono i loro giocatori che sono scarsi ai rigori.. ma siamo noi che abbiamo the almighty King Kong gigio in porta 🤟🏻#ItaliaInghilterra #ItsComingRome #ItaEng #ENGITA #ita pic.twitter.com/h3QDG0pg4e

— 𝑆𝐻𝐴𝑅𝑂𝐿 🇮🇹 (@sharol93) July 12, 2021