Ascolti tv 10 giugno, Rai 1 conquista ancora la serata e batte New Amsterdam 4

Rai 1 si è ripresa il venerdì con la trasmissione "Con il cuore - nel nome di Francesco" inanellando l'ennesimo successo. Delude New Amsterdam 4.

Delusione ancora per Canale 5. La serie tv New Amsterdam 4 non è riuscita a decollare e ha portato a casa un modesto 10,2% di ascolti e 1.417.000 spettatori. Bene invece Rai 1 che con la trasmissione guidata da Carlo Conti “Con il cuore – Nel Nome di Francesco” ha ottenuto il 17% catturando l’attenzione di 2.396.000 spettatori.

È stabile infine Rete 4 che con “Le storie di Quarto Grado” ha ottenuto il 9,5% di share ed è stato visto da 1.225.000 persone.

Ascolti tv 10 giugno, i risultati degli altri canali

Guardando invece ai risultati portati a casa dagli altri canali segnaliamo che i telefilm di Rai 2 N.C.I.S. e N.C.I.S Hawa’i sono stati visti rispettivamente da 1.071.000 spettatori (6,2% share) e 855.000 spettatori (5,9%).

Risultato simile per Propaganda Live che ha catturato davanti al piccolo schermo 674.000 persone (5,4% share). Bene anche Il Cosmo sul Comò su Italia 1 che ha interessato 938.000 spettatori e realizzato il 5,9% di share. La Rapina del Secolo su Rai 3 ha ottenuto il 4,9% di share (800.000 spettatori). La partita di Nations League Austria-Francia su Tv8 e I migliori Fratelli di Crozza hanno realizzato rispettivamente il 3,8% di share (645.000 spettatori) e 3,2% (537.000 spettatori).

Chiudono infine X Men – Le Origini sul 20 che è stato visto da 385.000 spettatori (2,3% share) e Il discorso del Re su Iris che è stato scelto da 340.000 spettatori (2,2% share).

I risultati della seconda serata

Per ciò che riguarda invece la seconda serata segnaliamo che, seppure con uno scarto di misura, sia TV7 su Rai 1 sia Motive su Rete 4 hanno ottenuto l’8,4% di share.

Vengo anch’io su Italia 1 ha realizzato il 6,7% di share ed è stato visto da 488.000 persone. Risultato simile anche per Tg5 Notte su Canale 5 con il 6,2% di share che ha riunito 350.000 spettatori. Io li Conoscevo Bene ha raccolto 412.000 spettatori e ottenuto il 3,7% di share. Rai 2 Parlamento – Tribuna Elettorale ha raggiunto infine l’1,9% di share (241.000 spettatori).