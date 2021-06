Ascolti tv 11 giugno: vittoria assoluta della partita Italia-Turchia

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 11 giugno hanno visto la vittoria assoluta della partita Italia-Turchia, degli Europei di calcio 2021.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 11 giugno hanno visto la vittoria assoluta della partita Italia-Turchia, degli Europei di calcio. La partita, in onda su Rai 1, è stata molto seguita dai telespettatori.

Ascolti tv 11 giugno: la vittoria della partita Italia-Turchia

Nella prima serata di ieri, venerdì 11 giugno, su Rai 1 è andata in onda la prima partita degli Europei di calcio, Italia-Turchia. Gli Europei sono iniziati alla grande, con la vittoria dell’Italia sulla Turchia durante la partita, e anche una vittoria schiacciante per quanto riguarda gli ascolti tv. I telespettatori che hanno seguito la partita sono stati quasi 13 milioni. I dati svelano che la vittoria dell’Italia è stata seguita da 12 milioni 749 mila telespettatori e questo ha portato al 50,7% di share.

Numeri davvero da capogiro.

Ascolti tv 11 giugno: i dati della Rai

Nella prima serata di ieri, venerdì 11 giugno 2021, su Rai1 è andata in onda la prima partita degli Europei, Italia-Turchia. I telespettatori non si sono persi neanche un minuto di questa partita, mentre gli spalti erano pieni di personaggi famosi, tra cui Fabio Rovazzi, ma anche Diletta Leotta e Can Yaman. 12.749.000 persone hanno seguito la partita, per uno share del 50,7%, con un lieve aumento durante il secondo tempo.

Su Rai2 è andato in onda Stai lontana da mia figlia, che è stato seguito da 753.000 telespettatori, ottenendo uno share del 3%. Su Rai3, invece, è andato in onda Sissi – Destino di un’imperatrice, che è stato scelto da 891.000 persone, per uno share del 3.6%.

Ascolti tv 11 giugno: i dati di Mediaset e degli altri canali

Su Canale5 è andato in onda Una folle passione, che ha conquistato 1.166.000 telespettatori, per uno share del 5.5%. Il film Mamma ho preso il morbillo, andato in onda su Italia1, ha tenuto davanti allo schermo 702.000 persone, ottenendo uno share del 3%. Quarto Grado – Le storie, andato in onda su Rete4, ha totalizzato l’8.7% di share, con 1.572.000 telespettatori. Su La7 è andato in onda Propaganda Live – Best Of, che ha conqusitato 286.000 telespettatori, per uno share dell’1.5%. Italia’s Got Talent – Best Of, su Tv8, è stato scelto da 241.000 telespettatori, per uno share dell’1%. I Migliori Fratelli di Crozza, sul Nove, è stato seguito da 360.000 persone, con uno share dell’1.5%.