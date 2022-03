Ascolti tv 11 marzo, “Il Cantante Mascherato” conquista la serata con il 16,4% di share

Con quasi 3 milioni di spettatori incollati al teleschermo "Il Cantante Mascherato" ha conquistato la serata. Tutti gli ascolti tv dell'11 marzo.

Lo show “Il Cantante Mascherato” condotto da Milly Carlucci ha trionfato nella serata di venerdì 11 marzo imponendosi con il 16,4% di share. Questo è quanto emerge dai dati diffusi da Auditel. Stando a quanto si apprende, sono state ben 2.911.000 le persone incollate al teleschermo.

Fa bene anche la fiction di Canale 5 “Più forti del destino” con Laura Chiatti e Loretta Goggi che tuttavia deve fermarsi al 12,2% di ascolti.

Ascolti tv 11 marzo, i dati della fascia serale

Vale la pena prestare attenzione agli altri programmi andati in onda in serata. Il terzo programma più visto risulta essere Quarto Grado in onda su Rete 4 che ha comunque raccolto l’8,9% di share.

Seguono poi ben tre trasmissioni che fanno risultati simili in termini di ascolto. Propaganda Live (La7), John Wick (Italia 1) e Fratelli di Crozza (Nove) fanno rispettivamete il 6,3%, 6,1% e 6% di share. Tornando invece alla Rai troviamo NCIS (Rai 2) che riesce a riunire 1.139.000 telspettatori con lo share pari al 4.9% e “E poi c’è Katherine” (Rai 3) che segna il 3,9% con un totale di 846.000 spettatori.

La fascia prime-time

Altrettanto importante è la fascia prime-time. Anche in questo caso Rai 1 si conferma essere la “regina”. Con il suo “Soliti Ignoti – Il ritorno” condotto da Amadeus è andato sicuro in doppia cifra con il 20,5% di share per un totale di 4.890.000 spettatori. Segue “Striscia La Notizia” che ha riunito 3.952.000 telespettatori e il 16,6% di share. Fa risultati positivi anche La7 che con “Otto e Mezzo” ha segnato il 7,7% di ascolti.

La soap “Un posto al sole” raggruppa invece 1.522.000 spettatori e il 6.4%. Sono diversi poi i programmi che fanno dei risultati molto simili tra loro. Si tratta di NCIS su Italia 1 (5,6%), Che Succ3de? su Rai 3 (5,5%), Tg2 Post (5,4%) e Stasera Italia su Rete 4 (5,1%). Chiudono rispettivamente con 1,5% e 1,4% di share Guess My Age su Tv8 e Don’t Forget the Lyrics sul Nove.