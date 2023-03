Ascolti tv 11 marzo, sfida tra C'è posta per te e The Voice Kids: chi l'ha spuntata

Ascolti tv 11 marzo, sfida tra C'è posta per te e The Voice Kids: chi l'ha s...

C'è Posta per te e The Voice Kids hanno chiuso in bellezza con ottimi risultati. Ad avere la meglio è stata Maria De Filippi.

Non poteva che chiudersi meglio per i due programmi delle due principali reti ammiraglie. L’ultima puntata di C’è posta per te, ha ottenuto il 29% di share ed è stato visto da 4.388.000 spettatori. Bene anche la finale di The Voice Kids. Il talent condotto da Antonella Clerici ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.510.000 spettatori con uno share pari al 22,7%.

Ascolti tv 11 marzo, i risultati della fascia serale

Per ciò che riguarda gli altri programmi della fascia serale segnaliamo che su Rai 2 F.B.I ha attirato l’attenzione di 953.000 spettatori con il 5,1% di share, seguito da F.B.I. International (771.000 spettatori e 4,5% share). Tiene bene anche anche Rai 3 con Sapiens – Un solo pianeta (969.000 spettatori e 6% di share). Risultati simili per Rete 4 con “La preda perfetta – A walk among the Tombstones” che ha ottenuto un seguito medio di 517.000 spettatori (3,1% share) e per Italia 1 con “Rex – Un cucciolo a palazzo” (549.000 spettatori e 3% di share). Chiudono La7 con “Il giocatore – Rounders” che ha ottenuto uno share pari al 2,3% ed è stato visto da 400.000 spettatori, “Il buono, il brutto, il cattivo sul Nove” (270.000 spettatori e 1,8% di share) e 4 Hotel su Tv8 (287.000 spettatori e 1,6% di share).

I dati della fascia Access Prime Time

Rai 1 ha confermato gli ottimi risultati anche nella fascia Access Prime Time: “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” è stato visto da 4.221.000 spettatori (22.7%) e ha ottenuto il 22,7% di share, seguito dal tg satirico di Canale 5, Striscia La Notizia che ha interessato 3.639.000 con il 19,6% di share. Ha tenuto bene anche Rai 3 con Le Parole (1.528.000 spettatori e 8.2% di share), mentre Controcorrente su Rete 4 è stata la scelta di 721.000 persone, nella prima parte (3,9% di share) e 624.000 persone nella seconda parte (3,4% share). N.C.I.S con 1.159.000 spettatori davanti al piccolo schermo ha centrato uno share del 6,3%, mentre La7 con In Onda, ha attirato un pubblico di 795.000 spettatori con uno share pari al 4,3%. Chiudono Tg2 Post (692.000 spettatori e share 3.7%), 4 Ristoranti su Tv8 (463.000 spettatori e 2,5% share), Fratelli di Crozza sul Nove (289.000 spettatori e 1,6% share).