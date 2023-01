Ascolti tv 14 gennaio, C'è posta per te fa il botto (30,4%). In crescita Tal...

Ascolti tv 14 gennaio, C'è posta per te fa il botto (30,4%). In crescita Tal...

Ascolti tv 14 gennaio, C'è posta per te fa il botto (30,4%). In crescita Tal...

Ancora un successo nel sabato sera per Maria De Filippi. C'è posta per te è stato il programma più visto della serata. Tiene bene Tali e Quali.

Anche in questo sabato 14 gennaio C’è posta per te continua a confermarsi come programma più visto della serata.

Il programma condotto da Maria De Filippi ha ottenuto uno share del 30,4% ed è stato visto da 4,9 milioni di spettatori. Bene anche Tali e Quali che però deve inseguire con 3milioni e mezzo di spettatori e il 20,5% di share.