Ascolti tv 14 maggio: calo significativo per l’Isola dei Famosi

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 14 maggio hanno svelato un calo molto significativo per l’Isola dei Famosi. I dati hanno segnato una differenza davvero importante rispetto alla puntata di lunedì scorso.

Ascolti tv 14 maggio: calo per l’Isola dei Famosi

Questa edizione dell’Isola dei Famosi non è stata particolarmente fortunata. Gli ascolti non sono mai stati un successo, fin dalle prime puntate e ci sono stati anche tanti concorrenti che hanno deciso di abbandonare il gioco. Ci sono stati infortuni e momenti di grande tensione, ma a quanto pare questa edizione al pubblico non piace come quelle degli anni passati. Neanche il coprifuoco è riuscito a tenere i telespettatori incollati allo schermo durante l’Isola dei Famosi, probabilmente perché sono tutti molto più attratti dalle piattaforme streaming, che hanno avuto un successo ancora più grande da quando c’è stato il lockdown.

L’Isola dei Famosi continua a perdere pubblico e ha attirato diverse critiche, perché non è considerato abbastanza coinvolgente.

Ascolti tv 14 maggio: Blasi cala e Conti è stabile

Gli ascolti tv della prima serata di ieri, 14 maggio 2021, hanno visto un calo importante per l’Isola dei Famosi, mentre Top Dieci di Carlo Conti sembra rimanere stabile. L’Isola dei Famosi ha tenuto incollati allo schermo 2.796.000 telespettatori, per uno share del 16,7%.

Lo scorso venerdì aveva conquistato 2.858.000 telespettatori, per uno share del 16,80%, ma era riuscito a fare il pieno di ascolti lunedì 10 maggio, con il 19% di share. Top Dieci, il programma di Carlo Conti, andato in onda su Rai1, che è arrivato alla sua quarta edizione, è stato seguito da 3.270.000 telespettatori, per uno share del 15,5%. La scorsa settimana aveva totalizzato il 15,6% di share, con 3.350.000 telespettatori.

Ascolti tv 14 maggio: i dati Auditel

Nella prima serata del 14 maggio, i dati Auditel sono rimasti abbastanza stabili, ad eccezione del calo dell’Isola dei Famosi. N.C.I.S e Blue Bloods, andati in onda su Rai2, hanno conquistato rispettivamente 1.373.000 e 1.120.000 telespettatori, per uno share del 5.4% e del 4.8%. Io vi troverò, in onda su Italia1, ha conquistato 1.753.000 telespettatori, per uno share del 7.3%. Lontano Lontano, andato in onda su Rai3, è stato scelto da 1.323.000 telespettatori, per uno share del 5.4%. L’ultima puntata di Quarto Grado, su Rete4, ha conquistato 1.648.000 telespettatori, per uno share del 9%. Propaganda Live, in onda su La7, ha conquistato 1.003.000 telespettatori, per uno share del 5.8%. Indiana Jones, su Tv8, ha conquistato 302.000 telespettatori, per uno share dell’1.4%. Fratelli di Crozza, sul Nove, ha conquistato 1.243.000 telespettatori, per uno share del 5.1%