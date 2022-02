Serata grigia per il Gf Vip, che cambia il secondo appuntamento settimanale e passa al giovedì: la prima serata del 17 febbraio è stata vinta da Doc 2.

Il venerdì sera firmato Canale 5 vede protagonista la fiction con Vanessa Incontrada e non più il Gf Vip, che anticipa il suo secondo appuntamento settimanale e passa al giovedì. Il 17 febbraio 2022, tuttavia, i dati sugli ascolti tv attestano un calo di spettatori per il reality più chiacchierato di Mediaset: per la serata, infatti, il record di share lo ha ottenuto Doc 2.

Ascolti tv 17 febbraio 2022

La decisione di spostare il Grande Fratello Vip al giovedì, quando la Rai offre una delle fiction più amate del momento, non sembra sia stata una scelta vincente.

Il reality di Canale 5 nella serata di giovedì 17 febbraio ha visto crollare la soglia di spettatori, con 3 milioni di fan sintonizzati e uno share del 19,18%.

Nelle scorse settimane, invece, raggiungeva i 3,3 milioni di telespettatori, con picchi di oltre 3,7 milioni. In altre occasioni, lo share del Gf Vip ha toccato addirittura il 23%.

Tuttavia, anche Alfonso Signorini non può nulla contro Luca Argentero e la fiction Doc 2 – Nelle tue mani, che nella serata di giovedì 17 febbraio ha registrato circa 6,8 milioni di spettatori nel primo episodio, pari al 27% di share, salito al 30,40% nel secondo episodio.