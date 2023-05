Ancora un buon risultato per Rai 1 nel sabato sera televisivo. I Migliori anni ha chiuso con 3,8 milioni di spettatori.

Rai 1 ha di che sorridere. Il programma condotto da Carlo Conti ha chiuso la serata di sabato 20 maggio 2023 con il 24.4% di share, interessando un pubblico di 3.894.000 spettatori, crescendo in modo significativo rispetto alla puntata di venerdì 19 maggio (3.190.000 spettatori e 19.9% di share). Tiepido riscontro per “Come un gatto in tangenziale” su Canale che, con il 12% di share, è stato visto da 2.023.000 spettatori.