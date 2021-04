Ascolti tv 23 aprile: Pio e Amedeo vincono contro Carlo Conti

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 23 aprile svelano la vittoria di Pio e Amedeo con Felicissima sera contro Carlo Conti.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 23 Aprile svelano la vittoria di Pio e Amedeo con Felicissima Sera. I due comici stanno ottenendo un successo davvero incredibile. La seconda puntata si è scontrata con una colonna portante dell’intrattenimento, ovvero Carlo Conti con Top Dieci.

Ascolti tv 23 aprile

Pio e Amedeo con Felicissima Sera si sono sfidati con Carlo Conti e il suo Top Dieci. Il duo comico è riuscito a vincere, segno che il nuovo show è un esperimento azzeccato, che sta coinvolgendo i telespettatori. Felicissima Sera, andato in onda su Canale 5, ha ottenuto 4.013.000 telespettatori, arrivando al 21,1% di share, con una crescita importante rispetto alla prima serata. Il programma ha raggiunto picchi del 29,72% di share, mentre sul pubblico tra i 15 e i 34 anni ha raggiunto il 34,76% di share.

Top Dieci, in onda su Rai 1, ha ottenuto 3.806.000 telespettatori, per uno share del 16,6%. Felicissima sera è stato anche uno degli argomenti più discussi sui social network. La promozione e la copertura durante la puntata hanno portato 1.600.000 interazioni su Facebook, Instagram e Twitter.

I dati auditel degli altri canali sono stati meno rilevanti. N.C.I.S, andato in onda su Rai2, ha ottenuto 1.322.000 telespettatori, per uno share del 4,9%.

Gli Album di Freedom – Oltre il Confine, in onda su Italia1, ha ottenuto 750.000 telespettatori, per uno share del 3,8%. Lo Spietato, in onda su Rai3, ha ottenuto 1.148.000 telespettatori con il 4,6% di share. Quarto Grado, in onda su Rete4, ha conquistato 1.566.000 telespettatori, per uno share dell’8,1%. Propaganda Live, in onda su La7, ha conquistato 1.024.000 telespettatori, per uno share del 5,4%. Tv8 ha mandato in onda Indiana Jones e il tempio maledetto, incollando allo schermo 280.000 telespettatori, per un totale di share dell’1,2%. Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, ha ottenuto 1.255.000 telespettatori, con uno share del 4,8%.