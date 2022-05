Ascolti tv 27 maggio, Rai 1 si riprende il venerdì sera con Domenica In Show

Dopo settimane di conquiste incontrastate l'Isola dei Famosi deve arrendersi e lasciare il passo a Domenica In Show che si impone con il 19,1%. di share.

Chiuso il capitolo The Band che aveva permesso a l’Isola dei Famosi di sorpassare clamorosamente Rai 1, per la rete ammiraglia della televisione di Stato è tornato il momento di riprendersi il venerdì sera. Mara Venier e la sua Domenica In Show hanno infatti vinto la sfida inedita contro Canale 5 attirando sul piccolo schermo l’attenzione di 2.928.000 spettatori e uno share del 19,1%.

Si deve “accontentare” invece del 18,3% (2.204.000 spettatori) l’Isola dei Famosi che segue a ruota.

Ascolti tv 27 maggio, i risultati degli altri programmi

Come ormai accade sempre Quarto Grado su Rete 4 si qualifica come terzo programma più visto del venerdì sera con 1.113.000 spettatori e l’8,1% di share. Bene Italia 1 che con Predoni ha realizzato uno share del 6,6% ed è stato visto da 1.126.000 spettatori.

Risultato positivo anche per Rai 2 che con N.C.I.S. e N.C.I.S. Hawai’i ha totalizzato il 5,6% di share. Propaganda Live su La7 e Bombshell su Rai 3 hanno registrato rispettivamente il 5,3% (687.000 spettatori) e 4,2% di share (751.000 spettatori). Infine Fratelli di Crozza sul Nove è stato visto da 567.000 spettatori (3,2% share), mentre Name That Tune – Indovina la Canzone su Tv8 ha raccolto 333.000 spettatori (share 2,1%).

I risultati della fascia Access Prime Time

Guardando invece ai risultati della fascia Access Prime Time segnaliamo che Rai 1 ha fatto il pieno grazie ai Soliti Ignoti – Il Ritorno che ha interessato ben 4.357.000 spettatori e il 24% di share. Segue a ruota Striscia La Notizia che ha catalizzato l’attenzione di 3.122.000 spettatori (share 17,2%). Si conferma stabile Otto e Mezzo su La7 che è stato visto da 1.315.000 spettatori (share 7,3%).

N.C.I.S su Italia 1 ha invece raccolto 1.229.000 spettatori e il 6,9% di share. Rai 3 invece con La Gioia della Musica e Un Posto al Sole ha segnato il 6% (1.012.000 spettatori) e 7,7% di share (1.406.000 spettatori). Risultati simili invece per Tg2 Post e Stasera Italia su Rete 4 che hanno catturato davanti al piccolo schermo 790.000 (4,3% share) e 851.000 spettatori (4,9%). Infine Celebrity Chef su Tv8 e Deal With It – Stai al gioco su Nove hanno radunato una presenza rispettiva di 397.000 (2,2% share) e 250.000 spettatori (1,4%).