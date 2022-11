Tu Si Que Vales è diventato il programma da battere. Milly Carlucci e Ballando con le Stelle hanno realizzato il 25,1% di share.

Per Maria De Filippi & co e Tu Si Que Vales non ce n’è davvero più per nessuno. La trasmissione su Canale 5 è stata infatti vista da 4.418.000 spettatori e ha segnato uno share pari al 29%. Insegue e arranca Ballando con le Stelle.

Il programma condotto da Milly Carlucci ha avuto un seguito di 3.782.000 spettatori con uno share del 25.1%.