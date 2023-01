Ascolti tv 6 gennaio, Amaedus "piglia tutto" con la Lotteria Italia. Canale 5 fermo al 10,4%

Nella serata di venerdì 6 gennaio Amadeus ha catalizzato l’attenzione degli spettatori con la Lotteria Italia trasmessa durante “I Soliti Ignoti” ottenendo il 28,7% di share e un totale di 4.813.000 spettatori.

Canale 5 deve limitarsi a seguire con “Il giorno più bello del mondo” che è stato visto da 1.686.000 spettatori e uno share pari al 10,4%.

Ascolti tv 6 gennaio, i risultati della fascia serale

Guardando alla fascia serale, segnaliamo che Batman vs Superman: Dawn of Justice è stato scelto da 674.000 spettatori con uno share del 4,1%. Ha tenuto botta anche Rete 4 con “Shall We Dance” che è stato visto da 670.000 spettatori segnando uno share pari al 4%.

La Befana vien di notte su Rai 2 ha attirato davanti al piccolo schermo un totale di 756.000 spettatori, realizzando il 4,3% di share. Risultati simili per I Magnifici 4 della Risata su Rai 3 (599.000 spettatori e share 3,4%) e I Migliori Fratelli di Crozza sul Nove (523.000 spettatori e share del 3%). Chiudono “The Royals” su La7 (335.000 spettatori, share 2,5%) e Super 8 su Tv8 (245.000 spettatori e 1,4% di share).

I dati della fascia access prime time

Per ciò che riguarda i risultati dei programmi nella fascia Access Prime Time segnaliamo che L’Eredità – la sfida dei 7 si è imposto con una media di 2.971.000 spettatori e uno share del 20.6%, mentre l’Eredità è stato visto da 3.742.000 spettatori con il 23,3% di share.

Seguono su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ( 1.933.000 spettatori e 13.5% share) e Caduta Libera (2.743.000 spettatori e 17,2% di share). Su Rai 2 si segnalano i risultati di FBI (592.000 spettatori e share 3.7%); Itparade (695.000 spettatori e 4.2% di share) e Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo (696.000 spettatori e 3,9% di share). Su Rai 3 il TGR è stato visto da 2.351.000 spettatori (share 14%), Blob (989.000 spettatori e share 5,6%) e Nuovi eroi (894.000 spettatori e share 4,9%).

Risultati simili per Italia 1 con Studio Aperto Mag (665.000 spettatori e 4,4% di share) e CSI (707.000 spettatori e 4,1% di share), seguito da Tempesta d’Amore su Rete 4 (797.000 spettatori e 4,4% di share). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha attirato l’attenzione di 226.000 spettatori (1,6% share), mentre Lingo – Parole in Gioco è stato visto da 309.000 spettatori con il 2% di share. Chiudono 4 Ristoranti su Tv8 (436.000 spettatori e 2,7% di share) e Cash or Trash sul Nove (451.000 spettatori e 2,7% di share).