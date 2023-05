Ascolti tv 6 maggio, nuova conferma per Amici (27%). DallArenaLucio chiude al 15,1%

Ascolti tv 6 maggio, nuova conferma per Amici (27%). DallArenaLucio chiude al...

Maria De Filippi si conferma ancora una volta mattatrice della prima serata. Non convince la replica di DallArenaLucio.

Nella serata di sabato 6 maggio, Amici ha collezionato un nuovo successo nella fascia prime time. Il talent condotto da Maria De Filippi ha chiuso con il 27% e con una platea di 4.083.000 spettatori, in lievissimo calo rispetto alla settimana precedente (4.125.000 spettatori e share del 27.2%). Non ha troppo convinto la replica di DallaArenaLucio che è stata vista da 2.390.000 spettatori, ottenendo uno share del 15,1%.

Ascolti tv 6 maggio, i risultati della fascia serale

Per ciò che riguarda gli altri programmi della fascia serale, lo Speciale Tg2 Post – Incoronazione Carlo III di Inghilterra, è stato visto da 960.000 spettatori, ottenendo uno share del 5,3%, seguito Madagascar 2 – Via dall’isola su Italia 1 che ha interessato 878.000 spettatori con una platea del 4.9%. Quinta dimensione su Rai 3 ha raccolto davanti al piccolo schermo 648.000 spettatori con il 4.1% di share. Risultato simile per Sette Giorni su Rete 4 (2,1% di share e 347.000 spettatori) e “Il mio nome è nessuno” sul Nove (366.000 spettatori e 2,2% di share). Chiudono “Eden – Un pianeta da salvare” su La7 (2.6% di share e 406.000 spettatori) e 4 Ristoranti su Tv8 (318.000 spettatori e 1.8% di share).

I risultati della fascia Access Prime Time

Rai 1, come sempre, si conferma protagonista assoluto della fascia preserale. Affari Tuoi ha interessato 4.584.000 spettatori con il 25.8% di share, seguito da Striscia La Notizia che è stato visto da 3.212.000 spettatori con il 18.1% di share. Ha tenuto bene Le Parole su Rai 3 con 1.256.000 spettatori e il 7% di share. N.C.I.S. su Italia 1 è stato visto da 918.000 spettatori con il 5.4% di share. In Onda su La7 ha informato 759.000 spettatori con il 4,3% di share, mentre Controcorrente su Rete4 è ha attirato l’attenzione di 616.000 spettatori nella prima parte (3,7%) e 528.000 spettatori nella seconda parte (2.9%). Chiudono Fratelli di Crozza sul Nove (320.000 spettatori e 1,9% di share) e 4 Ristoranti su Tv8 (324.000 spettatori e 1.8% di share).