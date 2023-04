Ascolti tv 7 aprile, Felicissima Sera raccoglie il 21,3% di share. Via Crucis al 20,2%

La terza puntata di Felicissima Sera ha chiuso in leggera crescita (21.3%). Ha tenuto bene la Via Crucis (20,2%).

Tra i due programmi delle reti ammiraglie di Rai e Mediaset, Via Crucis e Felicissima Sera – All Inclusive c’è stato uno scontro ad armi pari. Il programma condotto da Pio e Amedeo è stato visto da un pubblico di 2.884.000 spettatori, ottenendo uno share pari al 21,3%. La via crucis ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.799.000 spettatori con uno share del 20,2%.

Ascolti 7 aprile, i risultati della fascia serale

Per ciò che riguarda i programmi appartenenti alla fascia serale, segnaliamo che il programma In Viaggio che è andato in onda in seguito alla via crucis, è stato visto da un pubblico di 1.499.000 spettatori (share 9,9%). Quarto Grado su Rete 4 si è confermato con uno stabile 7% di share e un totale di 1.045.000 spettatori davanti al video. Risultato simile per Propaganda Live su La7 (763.000 spettatori e 5,3% share) e “I predoni” su Italia 1 (892.000 spettatori e 5,1% share). Se Dio vuole su Rai 3 ha interessato 858.000 spettatori con uno share pari al 4.7%. Hanno tenuto bene le due serie su Rai 2 N.C.I.S e N.C.I.S. Hawai’i che hanno ottenuto uno share rispettivo del 4,2% (800.000 spettatori) e del 3,9% (672.000 spettatori). Hanno chiuso 4 Ristoranti su Tv8 (438.000 spettatori e 2,7% di share) e I Migliori Fratelli di Crozza (599.000 spettatori e 3,4% di share).

I risultati della fascia Access Prime Time

La Croce di Odessa su Rai 1, ha attirato un pubblico di 3.033.000 spettatori ed uno share pari al 16.9%. Bene Striscia La Notizia che con il 18.7% di share e un totale di 3.467.000 spettatori, è stato il programma più visto in questa fascia. Bene Rai 3 con “Il Cavallo e la Torre” (1.033 spettatori e 7,3% di share), seguito da Un Posto al Sole (1.553.000 spettatori e 8.3% di share). N.C.I.S. su Italia 1 ha interessato 1.244.000 spettatori, ottenendo uno share pari al 6,8%. Stasera Italia è stato visto nella prima parte da 746.000 spettatori (4,2% share) e nella seconda parte da 663.000 spettatori (3.6% share). Hanno ottenuto un risultato simile Tg2 Post su Rai 2 (643.000 spettatori e 3,5% share) seguito da Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo (579.000 spettatori e 3,2% share). Chiudono Otto e Mezzo su La7 (1.153.000 spettatori e 6,3% share) e 100% Italia su Tv8 (391.000 spettatori e 2,1% share).