Ascolti tv 7 ottobre, Tale e Quale Show è il più seguito. “Viola come il mare” si ferma al 17,5%

Il programma di Rai 1 "Tale e Quale Show" ha fatto il pieno di ascolti con il 22,6% di share. Segue a ruota la serie tv di Canale 5.

Si riaccende la sfida del venerdì sera tra le due reti ammiraglie Rai 1 e Canale 5. A conquistare la serata è stato il programma condotto da Carlo Conti “Tale e Quale e Show” che ha ottenuto il 22.6% di share ed è stato visto da 3.604.000 spettatori.

La serie tv “Viola come il mare”, andata in onda su Canale ha attirato l’attenzione di 2.868.000 spettatori e ha realizzato il 17,5% di share.

Ascolti tv 7 ottobre, i dati della fascia Prime Time

Nella serata di venerdì 7 ottobre ci sono state tante conferme. Tra queste segnaliamo Quarto Grado che è stato uno dei programmi più visti della serata con il 7,3% di share e un pubblico medio di 1.046.000 spettatori.

Bene anche Rambo 2 – La vendetta che ha tenuto incollati 1.224.000 spettatori e uno share del 6,6%. Propaganda Live ha ottenuto il 6% di share e ha attirato l’attenzione di 833.000 spettatori. Share del 5,8% per Fratelli di Crozza che è stato visto da 1.107.000 spettatori. Chiudono Le tre vite di Donato Bilancia su Rai 2 (548.000 spettatori e 3% di share), Flash and Blood su Rai 3 (419.000 spettatori e 2,3% di share).

Infine Masterchef su Tv8 è stato seguito da 408.000 spettatori e il 2,6% di share.

I dati della fascia Access Prime Time

Rai 1 si è dimostrata campione di ascolti anche nella fascia Access prime time. I Soliti Ignoti – Il Ritorno sono stati seguiti da 4.303.000 spettatori, ottenend0 il 21.7%. di share. Come sempre Striscia La Notizia su Canale 5 insegue e ottiene uno share del 18,9% con una presenza media di 3.746.000 spettatori.

Rai 3 con “Il Cavallo e la Torre” e “Un posto al Sole” ha ottenuto uno share rispettivo del 7,3% (1.421.000 spettatori) e del 7,4% (1.482.000 spettatori). Otto e Mezzo su La7 ha catturato l’attenzione di 1.544.000 spettatori (7,8% share). Risultati simili per Italia 1 con N.C.I.S New Orleans e Stasera Italia su Rete 4 che sono stati seguiti da 1.102.000 spettatori (share 5,6%) e 1.085.000 spettatori (5,6% share). Chiiudono su Rai 2 Tg2 Post (647.000 spettatori; 3,2% share), Don’t Forget the Lyrics sul Nove (443.000 spettatori, share 2,3%) e 100% Italia su Tv8 (355.000 spettatori e 1,8% share).