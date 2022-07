Ascolti tv 9 luglio, è sfida tra repliche: The Voice Senior chiude con il 14,32% di share

Quella tra The Voice Senior e Tu si Que Vales è stata una sfida all'ultimo ascolto. Rai 1 chiude con un totale di 1.676.000 spettatori.

Tra Rai 1 e Canale 5 la sfida si accende a colpi di repliche. Le due reti ammiraglie hanno proposto nella serata di sabato 9 luglio due trasmissioni di punta come The Voice Senior e Tu Si Que Vales. Guardando ai dati auditel emerge che non c’è un vero e proprio vincitore.

Il talent show condotto da Antonella Clerici ha tenuto incollato davanti al piccolo schermo un totale di 1.676.000 spettatori con uno share del 14,32%. Diversamente Tu si Que Vales ha chiuso con uno share del 15,79% e 1.520.000 spettatori. Bene anche il programma di Barbero “Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte” su Rai 3 che è stato visto da 719.000 spettatori (share 5,57%).

Ascolti tv 9 luglio, gli altri risultati della fascia Prime Time

Per ciò che riguarda gli altri canali segnaliamo che Legami mortali su Rai 2 ha interessato 774.000 spettatori (share 6,03%). Trasformers 4 su Italia 1 ha segnato il 5% di share ed è stato visto da 544.000 spettatori. Il bisbetico domato su Rete 4 ha realizzato uno share del 4,79%. Risultato simile per schegge di paura su La7 che ha conquistato 523.000 spettatori (share 4,33%).

Chiudono il delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith sul Nove (249.000 spettatori e share 2,2%) e Grantchester su Tv8 (201.000 spettatori 1,6% di share).

La fascia preserale

Non si ferma invece il quiz condotto da Marco Liorni Reazione a Catena che ha segnato rispettivamente il 20,85% di share (1.834.000 spettatori – l’Intesa vincente) e il 26,24% di share (2.791.000 spettatori).

Avanti il Primo e Avanti un altro hanno realizzato invece il 12,32% di share (1.035.000 spettatori) e il 15,35% (1.584.000 spettatori). N.C.I.S Los Angeles ha catturato l’attenzione di 491.000 spettatori (4,12% share), mentre CSI: Miami su Italia 1 è stato visto da 365.000 spettatori (3,15%). Chiudono Tempesta d’amore su Rete 4 che ha ottenuto il 4,93% di share (604.000 spettatori) e Padre Brown su La7 (187.000 spettatori – 2,35% share).