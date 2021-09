Ascolti tv: ecco chi ha vinto la sfida tra Gf Vip e “I bastardi di Pizzofalcone” nella serata del 27 settembre

I dati sugli ascolti televisivi di lunedì 27 settembre 2021 hanno decretato lo share vincente tra Rai Uno e Canale 5: tutti i dettagli

La gara in termini di ascolti tra Rai e Mediaset si è nuovamente svolta con trepidante attesa. La fiction di Rai Uno “I bastardi di Pizzofalcone“, con Alessandro Gassman tra i protagonisti, ha peraltro avuto di nuovo la meglio sul Grande Fratello Vip 6 capitanato da Alfonso Signorini.

La serie tv proposta dalla rete ammiraglia di Via Mazzini ha infatti tenuto incollati allo schermo più o meno lo stesso numero di telespettatori della prima puntata, andata in onda la scorsa settimana.

Rai Uno vince di nuovo su Mediaset

Lunedì 27 settembre 2021 “I bastardi di Pizzofalcone” è stato si fatto seguito da quasi quattro milioni e mezzo di spettatori, contro i poco più di due milioni e ottocentomila del Grande Fratello Vip.

Nel mentre, la quinta puntata del reality di Canale 5 ha visto un confronto in diretta tra le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La bagarre tra le due opinioniste è scoppiata per via di un post pubblicato dalla moglie di Paolo Bonolis. In esso la 47enne compariva in compagnia di Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della presentatrice trentina.

Elemento clou della serata è poi stato l’incontro tra Greta Giulia Mastroianni, fidanzata di Gianmaria Antinolfi, e Soleil Sorgè.

Quest’ultima si è poi trovata a dover fronteggiare anche Miriana Trevisan, da lei accusata di falsità. Altro momento di grande tensione è stato poi l’arrivo di Valentina Nulli Augusti, ex fidanzata di Tommaso Eletti. La donna ha avuto un confronto diretto con Sophie Codegoni, la stessa Soleil e Alex Belli, che nei giorni scorsi l’aveva accusata di essere stata eccessivamente severa con il giovane romano.