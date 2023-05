Ascolti tv, la Champions vince la prima serata

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – La semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, trasmessa ieri da Canale 5, è stato il programma tv più seguito della prima serata di martedì, con 5.020.000 spettatori e il 23.2% di share. Al secondo posto, la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai1, con 2.298.000 spettatori e il 16.2% di share. Terzo piazzamento per la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023 su Rai2, con 1.824.000 spettatori e l’8.6% di share. Un ascolto di tutto rispetto, tenuto conto della concorrenza della Champions e non confrontabile con lo scorso anno quando anche le semifinali andarono su Rai1 (5.507.000 spettatori, share 27%) per l'edizione ospitata dall'Italia a Torino né con il 2021 quando le semifinali andarono su Rai4 (535.000 spettatori, share 2,24%). Un dato che conferma, rispetto a qualche anno fa, il crescente interesse per la manifestazione che quest'anno vede in gara per l'Italia (nella finale di sabato 13 maggio su Rai1) Marco Mengoni con 'Due Vite', il brano con cui l'artista ha vinto Sanremo.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Le Iene' su Italia 1 (1.393.000 spettatori, share 9.9%), 'diMartedì' su La7 (1.016.000 spettatori, share 5.6%), 'CartaBianca' su Rai3 (800.000 spettatori, share 4.5%, 'Fuori dal Coro' su Rete4 (772.000 spettatori, share 5.1%), 'Non Stop' sul Nove (345.000 spettatori, share 1.7%), 'Quattro Matrimoni' su Tv8 (290.000 spettatori, share 1.6%).