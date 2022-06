Ascolti tv sabato 11 giugno: vince l’incontro di Nations League Inghilterra-Italia

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 11 giugno svelano la vittoria dell'incontro di Nations League Inghilterra-Italia.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 11 giugno 2022 svelano la vittoria di Rai1, che ha mandato in onda l’incontro di Nations League Inghilterra-Italia.

La partita ha conquistato 5.897.000 spettatori, per uno share del 37.4%. Si è conclusa con un pareggio, 0-0, ma anche se l’Italia di Roberto Mancini non ha vinto, ha sicuramente convinto nella terza giornata del gruppo 3 della Lega A di Nations League. Gli ascolti tv sono stati ottimi, seguiti solo da Una folle passione, andato in onda su Canale 5, con grande distacco, ottenendo 1.246.000 spettatori, per uno share dell’ 8.9% di share.

Rai2 ha mandato in onda Nell’Ombra del Killer, che ha catturato l’attenzione di 890.000 spettatori, per uno share del 5.9%. Sapiens – Un solo Pianeta, su Rai3, ha raccolto 756.000 spettatori, per uno share del 5.2%. Italia 1 ha scelto di mandare in onda E.T. L’Extraterrestre, intrattenendo 809.000 spettatori, con uno share del 5.8%. Innamorato Pazzo, su Rete 4, è stato scelto da 717.000 spettatori, con uno share del 5.2%.

La7 ha mandato in onda The Queen, che ha coinvolto 494.000 spettatori, per uno share del 3.3%. Black or White, su Tv8, è stato seguito da 259.000 spettatori, con l’1% di share. Sparita nel nulla – Il caso Elena Ceste, sul Nove, ha ottenuto 363.000 spettatori, per uno share del 2.4%.